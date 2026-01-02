ブルックリン・ネッツ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年1月2日（金）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 96 - 120 ヒューストン・ロケッツ NBAのブルックリン・ネッツ対ヒューストン・ロケッツがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし20-26