フランクフルトに所属するU−23フランス代表FWエリー・ワヒが、2025−26シーズン終了までの期限付き移籍でニースに加入した。1日、両クラブが公式サイトで発表した。ドイツ誌『kicker』によると、ニースはレンタル料として150万ユーロ（約2億8000万円）をフランクフルトに支払う模様。ただ、契約に買い取りオプションは付帯していないようだ。現在23歳のワヒは、モンペリエの下部組織出身。2020年12月に17歳でプロデビューを