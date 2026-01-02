JR東日本は、2日午前の山形新幹線の乗車率を公表した。 それによると、山形新幹線つばさの下り列車の乗車率が45％から75％となっているのに対し、東京に向かう上り列車は、午前5時40分新庄発のつばさ122号と午前7時12分山形発のつばさ124号が乗車率100％、その後の列車も80％以上となっている。なお、つばさは全席指定席。 JR東日本は、上りのピークはあす3日（土）と見込んでいる。