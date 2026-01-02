インバースネットは2026年1月1〜3日の各日12時から、新年のお楽しみ企画として「福箱2026」を、同社の運営する「FRONTIERダイレクトストア」にて順次販売する。「福箱2026」に入っている商品の詳細やスペック情報は、12月26日15時に先行公開される。●福箱限定4649（ヨロシク）円を用意「福箱2026」のおもなラインアップとしては、人気メーカー製ゲーミングマウス＆マウスパッドのセット（価格は、新年のスタートにふさわしい