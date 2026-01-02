◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)城西大学のV.キムタイ選手が2区を走り、昨年、東京国際大学のR.エティーリ選手が打ち立てた区間記録を22秒も更新する1時間5分9秒で走り抜けました。今回、キムタイ選手にとっては1年生の時から4年連続での箱根となりました。昨年も2区を走り、エティーリ選手が1時間5分31秒の新記録を出した裏で10位でした。そして今回、キムタイ選手が区間新の走りで6位で受けたたすきを1位で3区のラ