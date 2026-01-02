2区スタート直後、國學院大・上原選手（4年）を抜き、中央大・溜池選手（4年）が先頭に。5km（以下kmは区間のkm数）過ぎ、4位グループから早稲田大・山口（智）選手（4年）、城西大・V.キムタイ選手（4年）が抜け出し、さらに、その前を行く学生連合の駿河台大・古橋選手（3年）に並ぶ。横浜駅を1位で通過したのは中央大・溜池選手。國學院大が1位と9秒差、城西大と早稲田大が1位と30秒差で通過。12kmごろ、2位の國學院大・上原選