「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の身に降りかかったトラブルをコミカルかつ率直につづってきた漫画家のキクチさん(kkc_ayn)。特に、母親の自宅介護と看取りを描いた『20代、親を看取る。』は、若くして親の死と向き合う葛藤が同世代の共感を呼び、2023年に書籍化されるほどの反響を得た。そんなキクチさんが新たに描くのは、母との別れからわずか2年後、今度は父が病に倒れてしま