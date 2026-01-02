俳優の吉田羊が１日、ＴＢＳ系「ドリーム東西ネタ合戦」で、それぞれの芸人へ丁寧過ぎるコメントを伝え、浜田雅功から絶賛された。審査員として出演した吉田は大のお笑い好きだといい「ナイツさんのラジオは毎週聞いてますし、シソンヌさんのライブにも行った」と自己紹介。熱心にネタに耳を傾け、時折メモを取る姿も。ラストはエバース、バッテリィズ、ニューヨーク、紅しょうがだったが、吉田は「エバースさんの漫才は、車