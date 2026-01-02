※資料写真を使用してください【箱根駅伝】城西大が男女Ｖの可能性２区でケニア人留学生が区間新女子チームは全国２冠第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路（２日）で、城西大が存在感を示している。花の２区では６位でタスキを受けたケニア人留学生のヴィクター・キムタイ（４年）が１時間５分１０秒（タイムは速報値）の区間新記録を樹立。レース後には「とてもうれしい。２区で区間賞を取れて最高