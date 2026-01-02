Image: BRIGHT_DIY この記事は2025年7月2日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。積みプラの製作も捗るかも？DIYや模型工作でのパーツ切断や加工は楽しい反面、力加減を間違えての破損や手が疲れることも多いですよね。そんなストレスを解決してくれるのが超音波カッター。今回はその中でも、コードレ