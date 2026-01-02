【モデルプレス＝2026/01/02】モデルの杉枝真結（30）が2日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を発表した。【写真】元アーティスト美人モデル、ふっくらお腹公開◆杉枝真結、第1子妊娠杉枝は「私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび第一子となる新しい命を授かりました」と報告。「現在、妊娠6ヶ月に入ったところで、出産は5月下旬を予定しております」と明かし「今はなにより、お腹の中で小さな身体で頑張ってくれている