ポップミュージックが過去50年間でより陰鬱さを増してきたという。現在のヒット曲は過去のチャート上位の曲よりも、より多くの悲惨さ、ストレス、感情的な苦痛に満ちているそうだ。 【写真】ピンク・フロイドの楽曲、脳波から再構築に成功神経疾患の患者らの音楽的発音の回復 ウィーン大学の研究チームが1973年から2023年までにリリースされビルボードHot100にランクインした約2万曲