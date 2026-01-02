気象庁は昨日1月1日に最新の1か月予報を発表しました。強い寒気がたびたび南下するため、厳しい寒さとなるでしょう。寒中に入り、一年で最も寒い時期となります。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。また、北陸や東北から北海道の日本海側で大雪になる日もある見込みです。数値予報モデルによる予測結果気象庁は昨日1月1日に、この先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)は、日本列島は西高東低の冬型の気圧