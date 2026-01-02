【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】【歴代スクープの裏側】「インチキ男 ジャンボ尾崎 世界の笑い物」マスターズで不正しても予選落ち（1994年）「日刊ゲンダイさんはスキャンダルとか、扱うんですか？」2005年プロ野球春季キャンプ。沖縄で練習する日本ハムを取材していた日刊ゲンダイ記者は、ある地元在住の高齢男性からこう声をかけられた。選手や監督、コーチの取材を進める中、何かネタになる手掛かりはないも