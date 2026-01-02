食楽web ●初詣の名所として知られ、年間を通して多くの参拝客でにぎわう『深大寺』。今回は、参拝とあわせて楽しみたい周辺のおすすめスポットとグルメをご紹介します。 都心から近く、自然あふれる環境で、ちょっと旅気分も味わえる人気観光スポット『深大寺』。 蕎麦のイメージがある深大寺ですが、実はほかにも見どころがいっぱい。年末年始の参拝の際に立ち寄りたいおすすめを、ルートに沿ってご案内します。