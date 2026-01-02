女優の榮倉奈々が、楽しそうな夫婦ショットを公開した。２日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫で俳優の賀来賢人とじゃれ合う姿をアップ。賀来は榮倉をおんぶして、楽しそうにポーズ。バックには富士山が見える。榮倉は２００２年にモデルとして芸能界入り。０４年に女優デビュー後、数々の話題作に出演。私生活では１６年に俳優・賀来賢人と結婚し、２児の母親となった。