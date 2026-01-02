◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の往路が2日に号砲。各校のエースが集う2区では、2区間連続の区間新記録が飛び出しました。1区では國學院大學の青木瑠郁選手が区間新記録をマーク。中央大学の藤田大智選手、関東学生連合チームである筑波大学の川崎颯選手の3人が従来の区間記録を超えます。2区は、第101回大会では1時間05分31秒の区間記録を出した東京国際大・R.エティーリ選手らが出走。そのエテ