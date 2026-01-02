鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人2005年に廃止された、のと鉄道能登線。全国的に珍しく、大半の駅がそのまま残されている。往時を偲べる形跡が残ることは、後世にとって大きな意味が