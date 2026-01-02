9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』は2日午後5時から“それスノフレンドパーク”第5弾となる新春SPを届ける。各アトラクションの見どころが発表され、優勝したチームだけが挑戦できる「ビッグチャレンジ」の商品として、14年ぶりに「車」が登場することも明らかになった。【写真】ハイパーホッケーに参加する中島健人＆山田裕貴今回は、主演を務める鈴木亮平のほか、伊藤英