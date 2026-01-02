じわり早期解散論打つタイミングは“安倍流”？「支持率がこれだけ高ければ、解散総選挙に打って出たくなるんじゃないか」12月、補正予算の成立にめどが立った頃、現職閣僚の1人がつぶやいた。高市政権の支持率は報道各社の世論調査で軒並み高い数字となっている。FNNが10月の政権発足直後に行った調査で内閣支持率が75.4％となり、12月の調査でも75.9％と高支持率を維持している。この勢いを受け、自民党内では「党内が明るくな