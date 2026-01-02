中村橋之助（30）が座頭を務める「新春浅草歌舞伎」が2日、東京・浅草公会堂で初日を迎え、橋之助、市川男寅、中村莟玉、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松らが鏡開きを行った。12月に30歳の誕生日を迎えた橋之助は「30歳になりまして、今日が30歳初舞台でございます。僕が生まれた次の月、父が新春浅草歌舞伎で座頭をしており、赤ちゃんの僕を舞台で抱っこしてくれている写真も残っています。30年の時がたって、こうして座頭として