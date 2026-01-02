◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)3連覇を目指す青山学院大学は2区の飯田翔大選手が5人抜きで11位に浮上しました。1区では先頭と1分19秒差の16位と出遅れ。当日変更で2区を任されたのは2年生の飯田選手は1時間6分29秒の区間9位の走りで5人抜き。チームを11位に押し上げました。一方、先頭の城西大学はキムタイ選手に区間新記録が飛び出し、トップと青山学院大学の差は2分16秒に広がっています。青山学院大学は3区に宇