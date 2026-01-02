タレントのファーストサマーウイカ（35）が、1日放送の日本テレビ系「元日しゃべくり007×上田と女が吠える夜と初コラボ4時間SP！！」（午前8時）に出演。開運スポットの御利益を話した。開運スポットにまつわるエピソードで、ウイカは京都にある神社にお参りしたことを話した。「芸能ですごい（神様と）聞いて」。訪れると「芸能人の方の玉垣がいっぱいあった」といい、「ミーハー心で私もやったんですよ」と玉垣を奉納。その当時