【モデルプレス＝2026/01/02】女優の榮倉奈々が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫で俳優の賀来賢人との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】榮倉奈々＆賀来賢人夫妻「幸せオーラすごい」ラブラブおんぶショット◆榮倉奈々＆賀来賢人、2ショット公開榮倉は「2026年もよろしくお願いいたします」と言葉を添えて、賀来との写真を投稿。榮倉が笑顔で賀来の背中におぶさり、2人でバランスを撮るように手を前