イ・ミンホやパク・ソジュンの主演ドラマで共演経験のある俳優チョ・ユヌ（34）が、結婚と引退を同時に発表した。【写真】パク・ソジュン、“肉体美”で悩殺チョ・ユヌは1月1日、自身のSNSを通じて「長い間悩んだ末に、生涯を共にする大切な縁に出会い、私たちだけのささやかな日常を描いていくため、15年間続けてきた俳優生活を終えようと決心した」と明かした。続けて「21歳でデビューし、15年間、俳優という職業だけを見つめて