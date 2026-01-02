ロロ・ピアーナの2026年春夏コレクションに、《エクストラ》ファミリーの新作《エクストラ・ソフティ・バッグ》が仲間入りします。細長く洗練されたフォルムと、触れた瞬間にわかる極上の柔らかさが魅力。街でも旅先でも自然に溶け込み、デイリーからイブニングまで幅広く活躍します。控えめでありながら確かな品格を放つ、大人の女性にふさわしいバッグです♡ しなやかさを追求した素材美 《エクスト