第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は２日に往路が行われている。読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）のライブ解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）エース区間「花の２区」から３区へ。城西大のビクター・キムタイが区間新記録を達成して１位通過。去年の走り２区（１０位）からみて、今年こ