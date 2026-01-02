皇居・宮殿で２日、新年一般参賀が行われた。午前１０時１０分頃からの１回目には、多くの人が集まり、天皇、皇后両陛下をはじめ皇室の方々１４人が宮殿のベランダから手を振られた。秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が初めて出席された。天皇陛下はあいさつで、「昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などの災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています」と述べられた。その上で、「本