ロシアがウクライナ侵攻で占領したヘルソン州で、ウクライナ軍にカフェが攻撃され少なくとも24人が死亡したとロシアの占領当局が主張しました。【映像】ロシアが占領したヘルソン州ロシアから任命された、ヘルソン州を占領する当局のトップサリド氏は1日、ウクライナ軍が無人機でカフェを攻撃し、子ども1人を含む少なくとも24人が死亡したと主張しました。50人以上が負傷したとしています。ロシアの独立系メディアなどによ