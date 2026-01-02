将来への漠然とした不安から、現役時代の楽しみを我慢し、コツコツと貯蓄に励む。「老後2,000万円問題」が叫ばれて久しい日本、それは非常に堅実で、賢い生き方のように思えます。しかし、人生の幸福度を最大化しようとしたとき、私たちは決定的な視点を見落としているかもしれません。それは、お金には、それを最大限に活かせる「賞味期限」があるという事実です。資産2,000万円…堅実に生きてきた夫婦首都圏近郊の持ち家に住むミ