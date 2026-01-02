言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、言葉の「頭」にも「真ん中」にも共通の響きが隠れています。日常的な言葉から、少し雅（みやび）な響きの言葉までそろいました。リズムよく空欄を埋めてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□めに□□□□やま□□ぎみ答えを見る↓↓↓↓↓正解：わか正解は「わか」でした。▼解説それぞ