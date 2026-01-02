北朝鮮メディアは金正恩総書記と娘が、元日に祖父・金日成主席らの遺体が安置されている宮殿を訪問したと伝えました。北朝鮮体制の正統性を象徴するこの宮殿を娘が訪れるのは初めてです。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは2日、金正恩総書記が娘とともに首都・平壌の錦繍山太陽宮殿を訪問したと報じました。写真は、娘を中心に金総書記と妻が両脇に立つ構図となっています。太陽宮殿は祖父・金日成氏と父・金正日氏の遺体が安置されて