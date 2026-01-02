【サンパウロ共同】ベネズエラ政府は1日、2024年7月の大統領選後に拘束した88人を新たに釈放したと発表した。昨年のクリスマスに続く釈放発表。独裁化を進めるマドゥロ政権が野党関係者らを拘束し国際的な批判が強まる中、人権配慮の姿勢をアピールする狙いがあるとみられる。政府は声明で、マドゥロ大統領の指示を受けた対応の見直しによって「人道的な観点」から釈放を決めたと説明した。政治的な理由で拘束されている人の正