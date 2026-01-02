伊勢佐木警察署（資料写真）神奈川県警伊勢佐木署は１日、傷害の疑いで、横浜市旭区白根８丁目、会社役員の男（４６）を逮捕した。逮捕容疑は、同日午後８時ごろ、同市中区寿町３丁目の路上で、男性を殴打するなどした、としている。男性は意識不明の状態で病院に搬送され、死亡が確認された。署は男性の身元を確認するとともに暴行との関連を調べている。署によると、男は「相手が殴ってきただけ」と供述、容疑を否認してい