◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）２区は６位でタスキを受けた城西大のＶ・キムタイ（４年）が区間記録を２０秒近く更新する１時間５分９秒の力走を見せ、トップで３区につないだ。中大は２位をキープ。早大は山口智規が区間４位の力走で７位から３位にアップし、駒大は４位。１区で１位に立った国学院大は６