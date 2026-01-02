第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路（２日）で、東洋大に暗雲が垂れ込めている。２１年連続のシード権獲得が懸かる今大会は１区に松井海斗（２年）を起用。１時間０分４３秒の好タイムで２区にタスキをつなぐも、西村真周（４年）が苦しい走りを強いられた。順位を大きく落とし、１７位で３区にタスキを渡した。東洋大の走りには多くのファンが注目。「東洋、、、弱い。実に弱い」「東洋大丈夫かな…」