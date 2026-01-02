ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年占い（12星座占い×エンジェルカード占い）。12星座別の2026年（令和8年）「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・ムクルさんが占います。「魚座（うお座）」さんの2026年のテーマ、さらにはエンジェルカードからのアドバイスも！◆2026年はどんな年になる？2026年は、1月27日に夢やインスピレーションの星である海王星が、行動や