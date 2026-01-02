高松南署は１日、高松市三谷町の美容アシスタントの女（21）をひき逃げと過失運転致傷の疑いで逮捕しました。調べによりますと、女は2025年12月31日午後５時40分ごろ、高松市上林町の市道を軽自動車で運転中、歩いていた女性（66）をはねてけがをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。 警察は事故現場の近くの防犯カメラや落ちていた車両の部品などから車種を特定し、同一車種の所有者を調べていたところ、女の自宅で左のヘ