岡山城 岡山城では、正月三が日、「城下町の新春」をテーマに、昔のお正月のひとときを家族や親戚同士で和やかに過ごすことができます。 羽子板やこま回しといった昔の遊びが体験できたり、青空の下で書き初めをしたりしてお正月を楽しんでいました。 「烏城初夢まつり」は３日まで開かれています。