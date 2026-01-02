データサイト「ファングラフス」が1日（日本時間2日）、アストロズの来季の予想打順と先発ローテーションを独自の視点で選定。アストロズと契約合意に達した今井達也投手（27）を先発の「3番手」に位置付けた。昨季まで5年連続2桁勝利をマークするなど、絶対的エースだったフラムバー・バルデスがFAとなったため、先発の1番手は昨季まで3年連続2桁勝利、昨季は185回1/3を投げ、自己最多の12勝をマークしたハンター・ブラウンを