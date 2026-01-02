[1.1 チャンピオンシップ第25節 ブリストル 5-0 ポーツマス]ブリストル・シティの日本代表FW平河悠が1日、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第25節のポーツマス戦(○5-0)で今季2アシスト目を記録した。ベンチスタートの平河は3-0の後半11分に途中出場。4-0で迎えた後半アディショナルタイム3分、右サイドでボールを持つと、相手の意表を突いて真横へグラウンダーのクロスを送る。マークを外して受けたFWシンクレア・アー