乳がんは、40～50代の女性に多く発症し、早期に見つけることができれば完治も期待できる病気です。na_iさん（仮称）が胸の違和感を覚えたのは、ふとした日常の中でのこと。近くの病院では「経過観察」と言われましたが、どこか腑に落ちず、別の医療機関を受診し、乳がんと診断されました。現在は治療を終えたna_iさんに、発覚までの経緯や当時の心境、治療選択時の思いなどを伺いました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基