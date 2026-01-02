火事があったのは石狩市花川南2条2丁目にある2階建て住宅です。2026年1月1日午後5時ごろ、「仏壇から火が出ました」と消防に通報がありました。火は通報から約6時間後に消し止められ、住宅は全焼しました。警察や消防によりますと、この家に住む男性（97）が病院に搬送されました。意識はあったということです。警察や消防が出火原因や当時の状況などを詳しく調べています。