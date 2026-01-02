この記事をまとめると ■事故件数はピーク時から大きく減少したがゼロにならない背景がある ■ADASは追突には効くが歩行者相手と交差点への対処は難しく万能ではない ■付ける安全から使える安全へ人・クルマ・道路をセットで更新すべきだ 先進運転支援システムが進化してもゼロにならない交通事故 日々ニュースで目にする痛ましい交通事故。これだけADAS（先進運転支援システム）が普及したのに、なぜ事故は起こるのだろうか？