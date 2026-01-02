◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指す。1区を終えた段階で3連覇を狙う青学大が16位と波乱の展開に、ネット上では驚きの声が寄せられた。3連覇を狙う青学大は、1区に昨年10区区間賞の小