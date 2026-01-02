アフリカ選手権1次リーグのコートジボワール戦で得点を許すガボン＝昨年12月31日、マラケシュ（AP＝共同）サッカーのアフリカ選手権で1次リーグ敗退に終わったガボン代表を、同国政府が活動停止にしたと1日、ロイター通信が報じた。スポーツ担当大臣代行が「恥ずべきパフォーマンスを考慮し、政府は指導陣を解体し、当面代表チームを活動停止にすると決めた」とテレビ放送で述べた。イングランド・プレミアリーグのアーセナルな