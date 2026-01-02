◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦の湖ゴールる＝５区間１０７・５キロ）当日変更で１区に投入された中大・藤田大智（３年）が積極的な走りで区間新を３秒更新する１時間３７秒をマーク。１位の国学院大とは９秒差の２位でタスキをつないだ。藤原正和監督から度胸の良さを買われて起用された。ところが周囲の注目は前回１区区間賞のエース・吉