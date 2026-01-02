西武からポスティング制度でメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。複数の現地メディアによると、ベースは３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で、１年ごとに１００投球回で３００万ドル（約４億７０００万円）の出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込ま