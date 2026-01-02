韓国ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のリサが、2025年を後にする名残惜しい心境を伝えつつ、2026年新年を迎えた。リサは最近、自身のインスタグラムに複数の写真とともに、「Not ready to say goodbye to 2025（2025年と別れる準備がまだできていない）」という文章を掲載した。公開された写真の中で、リサはレースのディテールが際立つドレスから、バックレススタイル、パーティームードのブラックドレスまで多彩な