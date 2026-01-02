中国の習近平国家主席が2026年の新年挨拶を通じて、台湾を統一するという意志を改めて強調した。習主席の新年の挨拶は、昨年12月31日に台湾を包囲する軍事訓練を3日目で公式終了した直後、中国中央テレビ（CCTV）を通じて放送された。習主席は「昨年、台湾光復（解放）記念日を制定した」とし、「両岸（中国と台湾）の同胞の血は水よりも濃く、祖国統一という歴史の大勢は止められない」と強調した。習主席は2025年の新年挨拶でも